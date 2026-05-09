Орловская оборонка получит субсидии на подготовку кадров

На Орловщине стартует отбор субсидий для предприятий ОПК.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области объявил о проведении сразу двух отборов получателей субсидии. Она предназначена на возмещение затрат работодателей на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также граждан, обратившихся в службу занятости и заключивших ученический договор с предприятиями ОПК. По условиям, заявки подаются в электронной форме через систему «Электронный бюджет».

Документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или уполномоченного лица. Общий объем распределяемой субсидии в рамках первого отбора составляет 173,18 тысячи рублей, в рамках второго – 303,84 тысячи рублей. Размер субсидии для конкретного работодателя рассчитывается по специальной формуле, учитывающей численность обученных работников или граждан по ученическому договору и стоимость обучения одного человека.

Область оплатит не более 59,58 тысячи рублей на одного человека. То есть субсидия покрывает затраты на обучение, но не более установленного лимита на одного обучающегося. Претендовать на субсидии могут юридические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений. Они должны быть поставлены на налоговый учет в Орловской области и работать на территории региона. Кроме того, они должны быть официально включены в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный Минпромторгом РФ.

Требования к участникам отбора стандартны. Так, соискатель не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе с офшорной регистрацией, не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, не должен получать средства из областного бюджета на те же цели из других источников. Также участник не может быть иностранным агентом и не должен фигурировать в перечнях организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

ИА “Орелград”