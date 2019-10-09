Под Орлом могут начать собирать китайские автобусы

Стали известны детали китайской инвестиционной экспансии в Орел.

Ранее областные власти объявили о возможном экономическом сотрудничестве с китайскими компаниями. Сообщалось, что они могут разместить свои мощности в особой промышленной зоне, которая как раз в эти дни создается в регионе с благословения федеральных властей.

Параметры двух инвестпроектов, которые могут реализовать китайские компании, озвучил «Коммерсант». Как передает издание со ссылкой на собственный источник в правительстве Орловской области, в регионе может появиться производство по сборке автобусов. Такую возможность обсуждают производитель автобусов компания King Long и инвестиционная компания OA Group.

Стоимость этого проекта оценивается в 1,5 миллиарда рублей с перспективой расширения до полноценного производства за 15 миллиардов руб. Что касается второго проекта, то его может реализовать транспортная компания ZCTD. Сообщается, что она планирует построить в ОЭЗ логистический центр более чем за 1 миллиард рублей.

«Эксперты считают проекты в целом перспективными, хотя и предупреждают о сложностях со спросом», — пишет «Коммерсант». Издание также подчеркивает, что подробности о проектах китайских инвесторов носят «предварительный» характер.

«Инвесторы сейчас находятся на этапе создания бизнес-планов и формирования их финансовых проектов. Но уже понятно, что размещать их они планируют исключительно в особой экономической зоне»,- цитирует издание неназванного собеседника в облправительстве.

ИА «Орелград»