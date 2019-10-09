Задержанный на станции «Орел» мужчина получил 4 года колонии

9.10.2019 | 15:02 Новости, Общество

Полицейские обнаружили у него крупную партию наркотиков.

Как сообщили в Орловской транспортной прокуратуре, молодой человек предстал перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Дело в том, что он планировал сбыть наркотики, но не успел этого сделать по независящим от него причинам.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции на станции «Орел». При личном осмотре у него было обнаружен сверток с наркотиком массой около 85 грамм. С точки зрения закона такой размер является крупным.

Наркотик этот молодой человек приобрел в деревне Кривая Лука. Он специально съездил туда, поскольку именно там оптовик оставил для него «закладку». Задачей подсудимого было расфасовать оптовую партию и реализовать ее в «розницу».

Впрочем, мужчину уже «вели». Было установлено, что поставщика он нашел через мессенджер Telegram. Произошло это летом 2019 года. Подсудимый объяснил, что хотел заработать. Ему обещали зарплату за «курьерский» труд. Но первая же попытка получить легкие деньги обернулась для него задержанием, возбуждением уголовного дела и судом.

«В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину в совершенном преступлении, — рассказали в Орловской транспортной прокуратуре. — С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима».

Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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