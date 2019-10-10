Дело высокопоставленного полицейского из Орла ушло в суд

10.10.2019 | 11:22 Новости, Общество

Подполковник Сергей Леонов признал вину

СК завершил расследование уголовного дела бывшего начальника отдела участковых Северного района Сергея Леонова. Его обвиняют в мошенничестве.

Напомним, Леонов обещал помочь жителю Орла уйти от уголовного преследования за незаконную организацию азартных игр. Он попросил за свои «услуги» 100 тысяч рублей. Подполковника задержали с поличным 2 июля при получении последнего транша. В совместной операции участвовали работники СК, ФСБ и МВД.

«В ходе предварительного следствия полицейский вину признал, в содеянном раскаялся. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в пресс-релизе.

В орловском УМВД сообщили, что по результатам проверки Леонов был уволен из органов.

ИА «Орелград»

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