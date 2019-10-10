Орловский «нефтедобытчик» оплатил крупный штраф из-за решетки

10.10.2019 | 12:46 Новости, Общество

Приставы взыскали с осужденного 350 тысяч рублей.

Судебные приставы убедили жителя Орловской области оплатить уголовный штраф в размере 350 тысяч рублей, назначенный в качестве дополнительного наказания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.

Ранее этого гражданина суд признал виновным в хищении нефтепродуктов. Он совершил врезку в магистральный нефтепровод и выкачивал оттуда топливо. За это ему дали 6 лет лишения свободы с уголовным штрафом в сумме 350 тысяч рублей.

Во многих случаях осужденные выплачивают деньги неохотно. Однако данного гражданина судебные приставы сумели убедить в том, что заплатить надо. Как пояснили в УФССП, ему направили разъяснение, что «в случае не оплаты штрафа к нему будут применены меры принудительного исполнения в виде ареста имущества и банковских счетов».

Впрочем, решающую роль сыграл другой аргумент. Дело в том, что осужденный желает подать ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии. При рассмотрении таких вопросов суд учитывает наличие или отсутствие задолженности по оплате назначенного уголовного штрафа.

«Проведенная разъяснительная работа имела положительный результат, — говорят в УФССП. — Гражданин оплатил штраф в полном объеме, пояснив что в будущем он планирует подать соответствующие документы для условно-досрочного освобождения».

ИА «Орелград»

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