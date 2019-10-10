Суд разъяснил, должен ли продавец вернуть деньги за неисправный смартфон

Сотрудники Роспотребнадзора помогли орловцу восстановить нарушенные права.

Дело о защите прав потребителей было рассмотрено мировым судьей судебного участка № 1 Советского района города Орла. Исковое заявление подготовило и подало региональное управление Роспотребнадзора. Сотрудники этого ведомства выступили в защиту прав местного жителя, который обратился к ним за помощью.

Как пояснили в управлении Роспотребнадзора, орловец приобрел в одном из магазинов крупной торговой сети смартфон. Аппарат оказался с серьезным дефектом. Покупатель обнаружил это не сразу, однако когда он обратился с претензией к продавцу, гарантийный срок эксплуатации еще не истек.

Мужчина потребовал вернуть ему деньги. Однако компания-продавец отказалась расторгать договор купли-продажи и возвращать деньги. Суд решил, что фирма действовала с нарушением закона о защите прав потребителей.

Статья 18 этого закона регламентирует порядок продажи технически сложных товаров. Согласно ей потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной суммы. Покупатель также имеет право требовать заменить непригодный товар на качественный.

Основываясь на этой норме, суд удовлетворил исковые требования. В пользу покупателя взыскано свыше 16,1 тысячи рублей – стоимость товара, неустойка, компенсация морального вреда и штраф за отказ в добровольном порядке исполнить требования потребителя.

Решение суда уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»