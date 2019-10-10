В Орле студент сбежал от призыва через туалет

Вступил в силу приговор по делу об уклонисте.

Уголовное дело было рассмотрено судом Орловского района. Перед ним предстал местный житель, который уклонился от призыва в Вооруженные Силы России. Молодой человек вину не признал и заявил, что он имел право на отсрочку. Впрочем, суд во всем разобрался.

Выяснилось, что юноша действительно имел право на отсрочку, так как в 2015 году поступил в Орловский госуниверситет. Однако он утратил это право после отчисления из вуза. Естественно, военкомат сразу им заинтересовался.

Юноше удалось восстановиться в университете, однако, как пояснили работники военкомата, это не дало ему права на новую отсрочку от призыва. Вуз об этом тоже был предупрежден, поскольку дома студент двери не открывал. Когда же он появился на занятиях, сотрудники университета позвонили в военкомат.

Работники последнего явились в сам вуз и пригласили студента в кабинет на беседу. Молодой человек сказал, что ему нужно в туалет, вышел из кабинета и больше не вернулся. Кстати, в ходе суда выяснилось, что он и раньше совершал побеги, в частности, однажды сбежал из военкомата.

Юношу признали виновным в уклонении от призыва на военную службу и наказали штрафом в размере 150 тысяч рублей.

ИА «Орелград»