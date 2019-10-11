В Орле решили расселить дома XIX века

Городские власти уточнили параметры «аварийной» программы.

Администрация города Орла внесла ряд технических изменений в муниципальную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. Напомним, она будет реализована в рамках областной программы, которую, в свою очередь, финансированием наполнит федеральный Фонд содействий реформированию ЖКХ.

Внесенные поправки касаются как раз объема финансирования, однако на основных параметрах это не сказалось. В списке многоквартирных домов, «приговоренных» к расселению, по-прежнему насчитывается 127 зданий. Все они были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Некоторые из них были построены еще в XIX веке. Так, в списке присутствует дом №48 по улице Васильевской, датой постройки которого обозначен 1881 год. Кроме того, в перечень включены дом №86 по улице Карачевской 1884 года постройки, дом №17 по улице 2-й Посадской (1891 год) и дом №34 по улице Семинарской (1898 год).

Несколько домов были построены в 1900 году, в списке присутствует и немало зданий революционного 1917 года постройки. Напомним, в рамках данной программы муниципалитету предстоит расселить дома общей площадью 44,8 тысячи квадратных метров, в которых проживает 3229 человек.

«Проблема состояния жилищного фонда является источником целого ряда отрицательных социальных тенденций, — говорится в ее паспорте. — В результате несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, гражданам не обеспечивается комфортное проживание, они не могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, аварийный и подлежащий сносу, угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик муниципального образования «город Орел», сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность городского округа».

ИА «Орелград»