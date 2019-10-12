Мэрия Орла объяснила, почему не платит перевозчикам

Причина отказа в субсидировании всплыла в суде.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску индивидуального предпринимателя к управлению городского хозяйства и транспорта администрации Орла. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, выступило городское финансово-экономическое управление.

ИП просил взыскать с ответчиков более 800 тысяч рублей. Он пояснил, что муниципалитет задолжал ему указанную сумму по субсидиям. Напомним, в Орле действует норма о возмещении за счет бюджета части затрат, понесенных перевозчиками из-за льготников.

Так, из иска следует, что транспорт ИП в 2018 году перевозил по месячным проездным билетам школьников, студентов и пенсионеров на основании муниципальных контрактов. Однако власти до сих пор не компенсировали ему так называемые выпадающие доходы за перевозку льготников.

Ответчики возражали против удовлетворения исковых требований, но не из-за того, что ИП приврал об отказе в субсидировании. В ходе судебного процесса была названа истинная причина произошедшего.

Так, в отзыве ответчика сказано, что задолженность бюджета города Орла перед ИП по выплате субсидии за период с мая 2018 года по сентябрь 2018 года действительно существует. Но она «обусловлена неисполнением бюджета города Орла по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета 2014-2017 годов, формированием и исполнением бюджета 2018 года в условиях острого дефицита бюджетных средств».

Логика такова: денег в бюджете нет, поэтому и субсидию перевозчик не получит. Однако суд иначе взглянул на ситуацию. Арбитраж не только внимательно изучил пункты договоров, но и оценил акт сверки взаимных расчетов, который был подписан сторонами без замечаний и возражений. Согласно ему, задолженность управления городского хозяйства и транспорта перед ИП составляла 892 тысячи рублей.

Суд напомнил, что постановлением администрации города Орла от 09.09.2015 № 3993 был утвержден «Порядок предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок города Орла». Согласно ему «предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета города Орла в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на основании соглашения о предоставлении субсидии».

На день вынесения решения МО «Город Орел» не была произведена выплата субсидий в размере 801 тысячи рублей. А всего с учетом набежавших процентов суд постановил взыскать с муниципального образования «Город Орел» 857 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

ИА «Орелград»