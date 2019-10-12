Орловцам расскажут, на что они будут жить в ближайшие 3 года

Облсовет назначил дату проведения публичных слушаний по бюджету.

Как сообщает Орловский облсовет народных депутатов, традиционные публичные слушания по проекту областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов пройдут 23 октября 2019 года. Они начнутся в 10 часов утра в «Круглом зале» администрации Орловской области.

Основные параметры главного финансового документа региона уже известны. С ними можно ознакомиться на сайте областного парламента. Согласно пояснительной записке, подготовленной специально к публичным слушаниям, бюджет в 2020 году будет бездефицитным. Общий объем его доходов и расходов прогнозируется в сумме 33,779 миллиарда рублей.

Планируется, что государственный долг региона в 2020 году снизится по сравнению с 2019 годом на 247,8 миллиона рублей. Ожидается, что на 1 января 2021 года он составит 17,68 миллиарда рублей.

Авторы объемного документа прогнозируют прирост поступлений по всем основным налогам. Например, сборы по налогу на доходы физических лиц, который простые орловцы платят со своих зарплат, должны составить 7,589 миллиарда рублей. Это на 346,4 миллиона рублей больше, чем в 2019 году. Сборы транспортного налога составят, по прогнозам, 909,8 миллиона рублей с приростом к уровню текущего года на 92,8 миллиона.

Практически все бюджетные средства будут потрачены в рамках различных государственных программ. Так, на реализацию программы «Образование в Орловской области» планируется потратить 7,179 миллиарда рублей, что составит 21,3 процента от общего объема расходов регионального бюджета.

Расходы на программу «Развитие отрасли здравоохранения» составят 6,63 миллиарда рублей, на программу «Социальная поддержка граждан» — 6,37 миллиарда, на программу «Развитие транспортной системы» — 4,33 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»