Орловец избил приятеля стулом и за каждый удар получил по году колонии

12.10.2019 | 13:51 Новости, Общество

Дело о жестоком убийстве рассмотрели в Верховье.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Верховского районного суда по уголовному делу об убийстве, которое было возбуждено в отношении местного жителя. Преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения, а его жертвой стал приятель и собутыльник.

В прокуратуре Орловской области рассказали, что в качестве оружия преступник использовал деревянный стул. Мужчина схватил его, когда между ним и собутыльником вспыхнул конфликт. Было подсчитано, что подсудимый нанес своей жертве «со значительной силой не менее 13 ударов деревянным стулом в область жизненно-важных органов».

Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия. Следствие и суд посчитали, что подсудимый действовал умышленно. Он получил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначено ограничение свободы на срок 1 год и 6 месяцев.

Также выяснилось, что убийца ранее уже был судим. Однако надлежащим образом профилактическая работа с ним не проводилась. В связи с этим по инициативе государственного обвинителя суд вынес частные постановления в адрес главы администрации Верховского района и начальника районного ОМВД.

ИА «Орелград»

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