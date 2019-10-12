В Орловской области провалился грандиозный инвестпроект

В регионе не появится анонсированный завод по производству детского питания.

Как сообщает со ссылкой на собственные источники издание «Коммерсант», хорватская компания Atlantic Grupa окончательно остановила проект по созданию завода по производству детского питания мощностью 5,5 тысячи тонн хлопьев в год.

Несколько лет назад этот проект был анонсирован как один из самых грандиозных. Он должен был помочь «взбодрить» экономику Орловской области. Как сообщалось ранее, завод предполагалось построить на территории индустриального парка «Зеленая роща», который с недавних пор входит в состав особой экономической зоны «Орел».

Стоимость проекта оценивалась экспертами в 2 миллиарда рублей. Однако, как пишет «Коммерсант», в Корпорации развития Орловской области заявили, что о данном проекте с 2017 года «ничего не слышали» и не сопровождают его на данный момент.

«Эксперты отмечают падение спроса на сухое детское питание и отсутствие в регионе острой потребности в производстве именно данного продукта, — сообщает издание. — Руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев сообщил «Ъ-Черноземье», что в настоящее время сроки реализации проекта не определены. Впрочем, правительство «не расторгало меморандум о намерениях по реализации проекта с хорватской компанией».

Сама компания на запрос коллег не ответила. Также отмечается, что никаких действий на территории орловского индустриального парка она не совершала, а на потенциальной территории хорватской компании нет даже забора.

ИА «Орелград»