21-летний орловец пытался убить беременную жену, так как «был зол на нее»

Молодого человека довели до суда и колонии.

Орловский областной суд сообщил подробности уголовного дела, рассмотренного в апелляции. Оно было заведено на 21-летнего жителя поселка Кромы, которого ранее суд первой инстанции признал виновным в покушении на убийство.

Как пояснили в пресс-службе облсуда, пара познакомилась в ноябре 2018 года, а уже в декабре молодые люди официально оформили отношения. Этому поспособствовала беременность девушки, хотя, как следует из материалов дела, оба сомневались в том, что именно молодожен является отцом ребенка.

Молодой человек начал ревновать, и уже в середине января 2019 года девушка уехала к родителям в Орловский район. Супруг съездил за ней и убедил жену вернуться. Примечательно, что в Кромы пару отвез отец девушки. Она решила остаться с мужем, что оказалось ошибкой.

«На почве постоянной ревности произошел конфликт, в какой-то момент кромчанин решил убить свою жену, «так как был зол на нее», — рассказали в облсуде. — Он отобрал у нее мобильный телефон, забрал деньги, чтобы она не могла уехать».

Далее всю ночь молодой человек запугивал свою возлюбленную. Он угрожал ей ножом, «требовал от жены в подтверждение чувств любви нанести самой себе телесные повреждения ножом», а также душил ее.

Затем супруг ударом повалил ее на пол, взял нож и нанес клинком еще два удара – в плечо и живот. На помощь потерпевшей пришла мать рассвирепевшего юнца. Она оттащила сына от невестки и вызвала «скорую помощь».

Однако тот пришел в еще большую ярость. Он оттолкнул мать и нанес девушке еще пять ножевых ударов. При этом он кричал: «Дай мне к ней подойти, я все равно ее убью!»

«Убить свою беременную жену муж не смог только потому, что его мать оттащила его от девушки и смогла вытолкать из квартиры, закрыв дверь, — сообщили в пресс-службе Орловского облсуда. — В это время подоспели медики, девушку сразу же госпитализировали в больницу, и если бы этого не произошло, шансов остаться живой у жертвы не было…»

Молодой человек в суде вину не признал. Кстати, несмотря на юный возраст, ранее он уже был дважды судим. Имеются у него и признаки расстройства психики. Но экспертиза установила, что в момент совершения преступления не находился в состоянии аффекта.

В результате орловец получил 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на полтора года. Осужденный обжаловал приговор, но областная судебная коллегия оставила его без изменений.

ИА «Орелград»