25 тысячам орловцев запретили покидать Россию

13.10.2019 | 11:12 Новости, Общество

Количество «невыездных» жителей региона выросло в 2 раза.

Тенденцию к увеличению числа «невыездных» жителей региона подметили в управлении ФССП России по Орловской области. Сообщается, что в 2019 году всего за 8 месяцев судебные приставы-исполнители вынесли более 25 тысяч постановлений об ограничении выезда должников за пределы России.

В основном, права покидать страну были лишены алиментщики и должники по искам о возмещении причиненного вреда, включая вред здоровью. В ведомстве напомнили, что ограничение может быть наложено и на остальных должников, если долг не погашен в течение двух месяцев.

«Масштабы применения судебными приставами данной меры в Орловской области последовательно увеличиваются, — отметили в УФССП. — Количество «невыездных» граждан увеличилось на 46 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2018 года и в 2 раза в сравнении с тем же периодом 2017 года».

Вместе с тем увеличились и сборы. Так, за 8 месяцев текущего года после введения запрета на выезд из страны с таких должников было взыскано более 81,8 миллиона рублей, что почти на 15 миллионов рублей больше, чем год назад.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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