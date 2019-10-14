Пилипенко рассказала, с кем рядом сидит в Госдуме

Депутат назвала свою компанию хорошей

Депутат Госдумы от Орловской области Ольга Пилипенко рассказала о своих соседях по креслам в нижней палате. Пилипенко назвала свою компанию хорошей.

«Депутат от Мурманской области, раньше был мэром города Мурманска; Ленинградской области, он возглавляет торгово-промышленную палату; и рядом наш земляк белгородец. Депутаты очень активные, опытные, помогают войти в режим нужной работы, но вместе с тем, есть [второй депутат от Орловской области Николай] Земцов, с которым мы общаемся и обсуждаем различные мероприятия, которые можно провести для нашего региона», — сказала Пилипенко на пресс-конференции.

Также Ольга Пилипенко сказала, что общается с сенатором от Орловской области Владимиром Круглым и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, хотя он и из другой фракции. Обстановка в Госдуме доброжелательная, добавила Пилипенко.

«Работа построена таким образом, что каждое заседание начинается с того, что каждая фракция делает заявления о тех ситуациях, которые происходят сегодня в стране. Совершенно разные, а потом уже начинаются заседания для рассмотрения вопросов. Все прекрасно понимают, что вопросы бывают рассмотрены на фракциях, на комитетах. На пленарных заседаниях нужно как можно больше вопросов рассмотреть, законопроектов», — заявила депутат.

ИА «Орелград»