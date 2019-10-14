В Орле подорожали спички, мыло и корвалол

Орелстат обнародовал оперативные данные об изменении цен.

Как сообщает Орелстат, в текущем году по итогам девяти месяцев инфляция в Орловской области составила 2,3 процента. По ряду товаров продовольственной группы подорожание вышло существенным.

Так, цены на пшено выросли в 1.4 раза, на крупу перловую и манную, рис шлифованный, а также гречку — на 12,3-24,8 процента, на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 13 процентов, на рыбу мороженую неразделанную, кофе натуральный растворимый, масло сливочное и сельдь соленую — на 8,9-10,8 процента.

«Дешевле стали сахар-песок и яйца куриные — в 1,2 раза, майонез, печень говяжья, икра лососевых рыб отечественная — на 4,0-4,3 процента, — отмечает при этом Орелстат. — Плодоовощная продукция подешевела на 16,4 процента, огурцы и помидоры свежие — в 1,6 раза. Наряду с этим, зафиксировано повышение цен на яблоки, лимоны и груши — на 17,5-21 процент».

За отчетный период времени цены на непродовольственные товары в среднем выросли на 2,7 процента. Так, подорожали спички, мыло хозяйственное, ежедневные газеты в розницу и табачные изделия – на 7,3-14,5 процента. В медицинской сфере статистики отмечают рост цен на такие препараты и изделия как амоксициллин, корвалол, линекс, йод, троксерутин, бинт и лоратадин – в среднем они подросли в цене на 7,9-16,4 процента.

«Из других наблюдаемых видов непродовольственных товаров снизились цены на газовое моторное топливо — на 14,7 процента, велосипеды для дошкольников и взрослых, телефонные аппараты сотовой связи в комплекте, флеш-накопители USB, электрочайники — на 5,2-8,2 процента».

ИА «Орелград»