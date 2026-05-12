В Орёл возвращается тепло

Однако дожди никуда не уходят.

В Орловской области, как и в других регионах центральной части России, завершается майское похолодание. Дневные и ночные температуры возвращаются к климатической норме.

По официальным данным Росгидрометцентра, в течении рабочей недели в областном центре температура будет колебаться от +20 до +23 днём и от +10 до +12 ночью.

В выходные в дневное время термометры прибавят ещё по несколько градусов. В ночь на понедельник ожидается уже до +14, а днём – до +26.

Ветер будет слабым — не более четырёх метров в секунду. Однако ожидаются осадки. В основном, они будут идти днём и оставаться кратковременными. В пятницу дожди не прогнозируются, зато в субботу они должны будут усилиться.

ИА «Орелград»