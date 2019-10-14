В сгоревшем под Орлом доме обнаружено тело женщины

14.10.2019 | 11:47 Новости, Происшествия

Пожар с летальным исходом произошел в Урицком районе.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Орловской области, происшествие произошло вечером 13 октября на территории Урицкого района. Примерно в 20.25 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Мешково.

«В 21.40 было обнаружено тело женщины 1943 года рождения, — рассказали в ГУ МЧС. — В результате пожара жилой дом выгорел на площади 48 квадратных метров, кровля обрушилась. Веранда выгорела на площади 18 квадратных метров, кровля обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются».

Аналогичное происшествие произошло в ночь с 12 на 13 октября в Кромском районе. Незадолго до полуночи на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Федотово.

«В 01.15 было обнаружено тело женщины 1961 года рождения, — уточнили в ГУ МЧС. В результате пожара жилой дом с пристройкой выгорел на площади 48 квадратных метров, кровля обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются».

В целом за минувшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 37 раз, из них 15 – это выезды на ликвидацию возгораний, а 22 – на различные происшествия.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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