Эксперты рассказали, обеспечены ли орловцы жильем

Обнародован рейтинг регионов по объемам ввода жилья на человека.

Масштабное исследование провели аналитики МИА «Россия сегодня», они обнародовали рейтинг регионов по объемам ввода жилья на человека. Список был составлен на основе проведенных расчетов, при этом использовались данные Росстата по вводу новостроек с июля 2018 по июнь 2019 года.

Как отмечают авторы исследования, рейтинг возглавила Ленинградская область. За отчетный период времени там в расчете на одного жителя региона ввели 1,22 квадратных метра нового жилья. Средний показатель обеспеченности жилплощадью в этой области составил 29 квадратных метров на человека. Второе и третье места в рейтинге заняли Подмосковье и Тюмень.

Орловская область в списке из 85-ти регионов расположилась на 54 месте, немного отстав от соседней Брянщины. По подсчетам аналитиков, за прошедший год в нашем регионе было введено в среднем по 0,361 квадратных метра в расчете на одного жителя.

Однако при этом показатель обеспеченности жильем у Орловщины достаточно высокий. Он составляет 28,7 квадратных метра на человека. Напомним, это чуть меньше показателя лидера рейтинга – Ленинградской области.

Что касается топ-10 регионов по объемам ввода жилье, то в число лучших помимо вышеуказанных областей также вошли Калининградская область, Краснодарский край, Ульяновская, Белгородская, Липецкая, Воронежская и Тамбовская области.

Меньше всего нового жилья ввели в эксплуатацию в Мурманской и Магаданской областях, а также в Чукотском автономном округе. В целом по стране объем ввода нового жилья за прошедший год составил 0,52 квадратных метра на человека, а средний показатель обеспеченности жилплощадью достиг уровня 25,8 «квадрата».

ИА «Орелград»