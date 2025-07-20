Рассмотрено дело о неосновательном обогащении на «Титанике»

Иск госзаказчика изучил арбитраж.

Арбитражный суд рассмотрел дело по иску Орловской области в лице казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик» к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная компания 56» из Оренбурга. Истец ставил вопрос о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами в довольно крупной сумме. Представители истца и ответчика в судебное заседание не явились, спор рассматривался без них.

Как установил арбитражный суд, в сентябре 2024 года стороны заключили государственный контракт. В соответствии с ним фирма из Оренбурга обязалась осуществить поставку медицинского изделия, а именно моечно-дезинфицирующей машины для суден, в рамках сметной стоимости на объект: «Завершение строительства многопрофильного медицинского центра БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница» в соответствии со спецификацией.

Иными словами, речь идет об оснащении оборудованием долгостроя, который в народе давно прозвали «Титаником». Поставщик принял на себя обязательства надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования и обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов «Титаника». Цена контракта составляла 8,438 миллиона рублей, причем он предусматривал авансирование в размере 30 процентов от цены контракта.

В данном случае сумма аванса составляла 2,831 миллиона рублей. «Орелгосзаказчик» в конце сентября 2024 года перечислил данную сумму поставщику. Поставка оборудования была запланирована в срок до 15 марта 2025 года. Однако вмешались обстоятельства, типичные для «Титаника». Его строят уже более 20 лет, но никак не достроят. Вот и в данном случае заказчик письмами от 14 января 2025 года и от 14 марта 2025 года направлял в адрес поставщика уведомления о переносе сроков поставки на 24 марта 2025 года в связи с неготовностью помещения. А 31 марта 2025 года поставщику было направлено требование об исполнении контракта уже до 4 апреля 2025 года, которое ответчик оставил без ответа.

В результате контракт так и не был исполнен, уведомлений о времени поставки заказчик не получал. А 8 апреля 2025 года заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. В суде истец фактически потребовал вернуть уплаченный аванс, посчитав его неосновательным обогащением. Иск был удовлетворен. Арбитраж постановил взыскать с ООО «Строительно-производственная компания 56» в пользу Орловской области 2,957 миллиона рублей, в том числе 2,831 миллиона – сумма неосновательного обогащения, 126,3 тысячи рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами.

ИА “Орелград”