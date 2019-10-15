Стала известна дата прощания с Константином Федотовым

15.10.2019 | 13:52 Важное, Новости, Политика

Напомним, депутат горсовета Орла скончался в возрасте 54 лет

Орловский горсовет сообщил о дате прощания с депутатом Константином Федотовым. Народный избранник скончался 14 октября на 55-м году жизни.

«Церемония прощания с Федотовым Константином Ивановичем пройдет в среду, 16 октября в храме Смоленской иконы Божьей Матери (г. Орел, ул. Нормандия Неман, 27) Начало в 12:30», — говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Константин Федотов с 1992 по 1997 годы работал в структурах администрации Орловской области. С 1997 по 2000 годы — заместитель директора, секретарь Попечительского Совета Орловского областного Государственного Фонда поддержки малого предпринимательства в Орловской области.

С 2000 по 2007 годы — директор Орловской Лизинговой компании. С 2007 по 2009 годы — генеральный директор ОАО «Орловская инвестиционная ипотечная корпорация». Долгие годы был гендиректором МУП города Орла «Зеленстрой».

С 2006 года избирался депутатом Орловского городского Совета трех созывов. В составе городского Совета пятого созыва работал председателем комитета горсовета по бюджету и налоговой политике.

Известно, что депутат страдал от тяжелой болезни.

ИА «Орелград»

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