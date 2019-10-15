В Орловской области рост тарифов вдвое превысил инфляцию

Цены на услуги в регионе взлетели на 4,3 процента по сравнению с началом года.

Как сообщает Орелстат, «локомотивом» инфляции в этом году в Орловской области является сфера предоставления услуг. Именно в ней зафиксирована наибольшая динамика цен. Так, по сравнению с началом года тарифы в регионе возросли на 4,3 процента.

В целом инфляция в этом году составляет 2,3 процента, то есть рост тарифов примерно вдвое опережает средний рост цен на потребительном рынке. Причем скачок цен зафиксирован не только и не столько в сфере ЖКХ. Похоже, дорожает сама жизнь.

«В связи с началом нового учебного года стали дороже услуги в системе образования, — отмечает Орелстат. — Так, плата за обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования увеличилась в 1,2 раза, высшего образования – на 9,8 процента, за занятия на курсах профессионального обучения и иностранных языков — на 2,8-8,8 процента».

Не лучше, с точки зрения потребителя, ситуация и в других сферах. Так, абонентская плата за радиотрансляционную точку выросла в 1,3 раза, проезд в городском электрическом транспорте и в маршрутном такси стал дороже на 17,7 процента, услуги правового характера – на 15,6 процента.

«Дороже стали услуги парикмахерских, занятия в плавательных бассейнах, проезд в междугородном автобусе, посещение детского ясли-сада, коммунальные услуги — на 4,7-6,8 процента», — подытожили в Орелстате.

Впрочем. Есть и одно «светлое пятно»: в Орловской области в текущем году отмечено снижение абонентской платы за мобильный интернет — на 10,6 процента.

ИА «Орелград»