Под Орлом за сутки сгорело два автомобиля

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Орловской области, за минувшие сутки на территории региона произошло два однотипных пожара.

Первое из этих происшествий произошло в поселке Залегощь. Примерно в половине третьего ночи на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании автомобиля ИЖ-2126. Сообщается, что он выгорел полностью. Пострадавших нет, причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Второе происшествие произошло утром в городе Мценске. Там на улице Стрелецкой загорелся автомобиль «ФАВ». Очаг возгорания находился в моторном отсеке. В результате оплавились проводка и аккумулятор. Предполагаемая причина пожара — аварийный режим работы электропроводки.

В целом за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 23 раза, из них 12 выездов на ликвидацию возгораний и 11 — на различные происшествия.

ИА «Орелград»