Упавший с 13 этажа мальчик – следователям: «Меня скинул какой-то мужчина»

16.10.2019 | 17:10 Новости, Происшествия

ЧП в Советском районе становится загадочным

Как сообщалось ранее, 15 октября на улице 8 Марта из окна 13 этажа выпал 11-летний подросток. Ребенок упал на козырек подъезда, поэтому падение немного смягчилось. Мальчик был в сознании и сказал, что «какой-то мужчина скинул его».

Об этом сообщает «Орловское информбюро». К расследованию подключился глава орловского управления СКР Анатолий Щуров – он прибыл на место происшествия и пообщался с отцом мальчика. На внешнем отливе закрытого окна был найден оттиск стопы пострадавшего.

Состояние ребенка оценивается как тяжелое, он остается в реанимации.

ИА «Орелград»

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