В Орле нашли и наказали нелегальных парикмахеров

Нарушителями закона были признаны студенты из соседней республики.

Подробности сообщила пресс-служба Заводского районного суда города Орла, который рассмотрел два аналогичных административных дела. Сообщается, что они были заведены в отношении студентов Орловского государственного университета экономики и торговли. Их признали виновными в «осуществлении трудовой деятельности без разрешения».

Дело в том, что студенты оказались иностранцами. Они являются гражданами Туркменистана. Молодые люди решили подработать. Они устроились в салон, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, в качестве мастера маникюра и парикмахера.

Поскольку разрешения на работу у них не было, они нарушили нормы Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В судебном заседании студенты вину признали и просили не выдворять их за пределы нашей страны.

Суд посчитал возможным «назначить им административное наказание в виде штрафа без административного выдворения за пределы Российской Федерации, указав, что данное наказание будет являться соразмерным содеянному и позволит достигнуть целей наказания».

Размер штрафа не указывается.

ИА «Орелград»