Депутаты возмутились казначейским сопровождением капремонта

Преимуществ никаких, а сложностей для бизнеса очень много

В ходе обсуждения вопросов капремонта на комитете ЖКХ областного совета Михаил Вдовин поднял вопрос, который поддержали многие собравшиеся. Выяснилось, что сделки по конкурсам регионального Фонда капитального ремонта (РФКР) сопровождает казначейство, что выливается в создание счетов, подконтрольных им, и сбор лишних документов для тех, кто хочет поучаствовать в конкурсе.

Руководитель РФКР Ольга Павлова на вопрос депутатов ответила, что Орловская область — единственный регион в ЦФО, где сделки фонда имеют казначейское сопровождение. Однако свою точку зрения по этому вопросу не обозначила.

Депутаты попытались оперативно выяснить, как сформировалась данная практика. Один из присутствующих чиновников сообщил, что это решение правительства региона.

Как отметил депутат Геннадий Сафонов, участие казначейства не дает никаких преимуществ, однако усложняет работу строительных организаций, участвующих в ремонте. Депутаты решили отдельно рассмотреть данный вопрос и инициировать отмену казначейского сопровождения сделок.

ИА «Орелград»