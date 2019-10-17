Проект Западного обхода Орла не готов. Его обещали доделать к концу 2018 года

Но чиновники не отчаиваются и с оптимизмом смотрят в будущее.

Напомним, что в прошлом году областной совет заложил в бюджет 52 миллиона рублей на разработку проектной документации для строительства так называемого Западного обхода Орла. По планам он должен начинаться под поселком Ледно и выходить на трассу М-2 в районе села Салтыки. Это позволило бы пустить в объезд Орла большегрузный транспорт, идущий с Брянска, и разгрузить городские улицы — в особенности Маслозаводской переулок.

Сегодня на заседании комитета облсовета по ЖКХ депутаты подняли этот вопрос и выяснили, что 52 миллиона оказались не востребованы. Компания осуществляющая сопровождение этого строительства, за год не приступила к разработке проектной документации и решает вопросы выкупа земли. Оптимизмом наполнились речи чиновников в связи с назначением публичных слушаний в Урицком и Орловском районах, цель которых — провести общественное обсуждение данного проекта.

Напомним, в октябре 2018 года правительство региона обещало, что проект Западного обхода будет готов до начала 2019 года. Проект курировал губернатор Андрей Клычков.

Длина дороги должна составить около 15 километров. Мини-объездная обещает включить в себя шесть мостов и путепроводов, а также переход через железную дорогу. Трассу планировалось построить за 2019-2020 годы. Теперь сроки, очевидно, сдвинутся.

ИА «Орелград»