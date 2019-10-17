В Орле чиновники рассказали депутатам, почему в школах нет медкабинетов

Вопрос был рассмотрен на заседании профильного комитета регионального парламента.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета, перед депутатами выступила заместитель руководителя областного департамента образования Ирина Коростелева. Она рассказала, что в настоящий момент медицинские кабинеты имеются в 79 из 353 школ региона, то есть ими оборудованы лишь около 22 общеобразовательных организаций.

В детских садах ситуация лучше, но тоже не оптимальна. Согласно приведенной статистике, из170 дошкольных образовательных организаций региона медицинские кабинеты имеются в 112-ти, что составляет 65,8 процента учреждений. Впрочем, как отметила докладчик, в остальных школах и детсадах медобслуживание осуществляется по договорам с учреждениями здравоохранения, что соответствует нормам СанПиН.

«89 штатных и приходящих медработников в общеобразовательных и 175 медработников в дошкольных организациях проводят не только медицинские осмотры и вакцинацию, но и различные мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ, профилактику заболеваний и вредных привычек в формате бесед, лекториев, семинаров, круглых столов, дней здоровья и т.д.», — говорится в сообщении регионального парламента.

Ирина Коростелева отметила, что проекты старых зданий школ и детсадов не предусматривают создание медицинских блоков из-за отсутствия помещений. Еще одной проблемой она назвала «отсутствие необходимого финансирования на оборудование медкабинетов и их содержание».

ИА «Орелград»