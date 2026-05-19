Ремонт школы №29 Орла снова обсудят в горсовете

Вопрос вынесут на заседание профильного комитета.

Об этом в соцсетях рассказал депутат городского совета Владислав Гефель.

Народный избранник рассказал, что представители городского парламента внось посетили проблемный объект. Такая проверка уже проходила около месяца назад.

Депутат констатировал, что подрядчик, «СК «Гранит»», действуя теми же силами, не сможет сдать школу ни в текущем месяце, ни даже в сентябре. На момент визита здесь трудились всего восемь рабочих (из них двое подсобных). Также не замечено подвижек и с отделочными работами.

Прораб рассказал, что число сотрудников на объекте планируется увеличить, причём на днях. Однако это ещё не решение всех проблем. По мнению Владислава Гефеля, другое слабое место — это строительные материалы. «Заказать, оплатить и доставить – всё это время, которого у нас нет», – указал он.

В итоге пока вопрос решили ещё раз вынести на обсуждение профильного комитета горсовета. От представителей подрядчика потребуют чёткий план работ с конкретными датами.

«Главная задача – 1 сентября дети должны зайти в обновленное школьное здание», — подчеркнул депутат.

Напомним, ранее иск к подрядчику подала прокуратура. Разбирательство пройдёт в арбитражном суде.

