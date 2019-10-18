Под Орлом насмерть сбили водителя «Газели»

18.10.2019 | 10:36 Новости, Происшествия

В момент смерти он заправлял свою машину

В Орловской области неизвестный водитель насмерть сбил 20-летнего водителя «Газели» и скрылся с места происшествия, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Трагедия произошла 17 октября в 19:30 на орловской объездной. Парень припарковал «Газель» на обочине и крутился там же, заправляя автомобиль. В этот момент его сбила машина, которая ехала от Курска в сторону Москвы. После этого водитель скрылся, следует из сообщения ГИБДД.

Молодой человек скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.

ИА «Орелград»

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