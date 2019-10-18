В Орле наконец-то заново открыли молочный комбинат

Торжественная церемония состоялась 18 октября

В Орле 18 октября открылся завод по производству сыров группы компаний «Сыробогатов», сообщает пресс-служба облсовета. Предприятие запустилось на базе бывшего молочного комбината.

Предприятием управляет ООО «Орел», входящее в ГК «Сыробогатов». Оно занимается производством плавленых сыров, а также упаковкой полутвердых и твердых сыров. С помощью орловского завода «Сыробогатов» надеется расширить линейку товаров.

Фирма вложила в молкомбинат 1,5 млрд рублей. На нем будут производить масло и полутвердые сыры, а также сгущать сыворотку, нарезать и упаковывать сыры.

«Орловский молочный комбинат планирует запуск производства продукции в 2 этапа. В ходе 1-го этапа, который уже запущен, планируется переработка до 350 тонн молока в сутки. Выпускаемая продукция: полутвёрдый сыр, масло, сгущенная сыворотка. В рамках 2-го этапа ожидается увеличение производственных мощностей по переработке молока до 500 тонн молока в сутки. Планируемая продукция: сыр, масло, сухая сыворотка, рассольные и творожные сыры», — указано в пресс-релизе.

Спикер облсовета Леонид Музалевский отметил, что орловские власти рады возрождению производства в регионе.

«Это вселяет надежду, что помимо крупных предприятий будут зарождаться представители малого и среднего бизнеса, фермеры, которые будут создавать при нашей поддержке фермерские хозяйства, которые будут с вами сотрудничать, сдавать свою продукцию, а вы, в свою очередь, — выпускать хорошие качественные сыры для жителей, как орловского региона, так и жителей Российской Федерации», — сказал Музалевский и пожелал удачи «Сыробогатову».

Гендиректор группы компаний Александр Шадрин заявил, что выбрать орловскую площадку ему подсказал «внутренний голос».

«Ещё одно обстоятельство, которое меня подкупило к решению покупки этого предприятия — люди. На Орловщине очень хорошие люди, они добрые, они отзывчивые и что самое главное — они неравнодушные, они ещё хотят что-то делать для своего города, в частности для этого предприятия. Эти люди заражены были идеей и мыслей, чтобы предприятие заработало», — сказал Шадрин.

ИА «Орелград»