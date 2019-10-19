Предложившую «описать труп» участковую отправили в смоленскую колонию

Наталья Башкатова приступила к отбыванию назначенного ей судом наказания.

Речь идет о девушке, не так давно работавшей в Орле старшим участковым уполномоченным полиции. Напомним, Наталья Башкатова даже выигрывала ведомственный конкурс «Лучший по профессии».

Она «прославилась» на всю страну из-за убийства орловчанки Яны Савчук. Последняя жаловалась в полицию на своего бывшего возлюбленного, ранее судимого Андрея Бочкова, который угрожал ей физической расправой.

Вместо того, чтобы помочь напуганной девушке, Башкатова предложила приехать позже и «описать ее труп». Спустя небольшое время после этого Бочков на улице забил Яну до смерти.

Вину бывшая сотрудница полиции так и не признала. Уголовное дело, возбужденное в отношении нее, дошло до апелляционной инстанции. Суд признал ее виновной и наказал 2 годами лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, после того, как обвинительный приговор вступил в законную силу, Башкатова приступила к отбыванию назначенного ей судом наказания в виде лишения свободы в ФКУ КП-5 УФСИН России по Смоленской области.

Добавим, что осудили ее по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Суд лишил ее не только свободы, но и права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 3 года.

ИА «Орелград»