В Орле мужчина выдумал грабеж, чтобы от него отстала жена

19.10.2019 | 15:23 Новости, Общество

Орловец не хотел подрабатывать в службе такси.

Вступило в законную силу постановление Советского районного суда в отношении жителя Орла, которого следственные органы обвинили в совершении заведомо ложного доноса. Обстоятельства этого уголовного дела оказались весьма любопытными.

В мае текущего года глубокой ночью мужчина обратился за помощью в отдел МВД России по Орловскому району. Он заявил, что буквально за пару часов до этого стал жертвой разбойников.

С его слов выходило, что незадолго до полуночи неизвестные напали на него около магазина «Помидорка» в поселке Стрелецкий. Под угрозой применения насилия они отобрали у него сотовый телефон стоимостью 11 000 рублей и 3500 рублей наличными. Ущерб мужчина оценил для себя как значительный.

По данному факту был составлен протокол, и полиция начала проверку. При этом выяснилось, что никакого нападения не было. Мужчина все выдумал. Позже он признался, что совершил заведомо ложный донос «в связи с нежеланием в дальнейшем продолжать подработку в такси, на которой настаивала его жена».

Дело дошло до суда, но там было прекращено по ходатайству следователя. В результате горе-таксиста наказали судебным штрафом в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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