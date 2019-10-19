В Орле недовольная самогонщица дошла до облсуда

Женщина безуспешно пыталась доказать, что не торговала домашней выпивкой.

Подобные уголовные дела редко доходят до апелляционной инстанции. Однако в данном случае такое случилось. Как рассказали в пресс-службе Орловского облсуда, жалобу подала жительница Верховского района.

Ранее она была признана районным судом виновной в сбыте «крепкого спиртного напитка домашней выработки, не отвечающего требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Было установлено, что к ней домой пришла местная жительница. Осужденная продала ей бутылку самогона, что было зафиксирована. Дело в том, что гостья действовала в рамках так называемой проверочной закупки.

Самогонщицу наказали штрафом в размере 40 тысяч рублей. При вынесении приговора суд учел то, что в 2018 году та же гражданка уже попадалась на незаконной торговле самогоном и была привлечена к административной ответственности.

В суде апелляционной инстанции женщина пыталась доказать, что у нее не было умысла на сбыт самогона вышеуказанной женщине. Однако областная судебная коллегия поверила показаниям свидетелей и выводам экспертов.

Кстати, экспертиза показала, что самогон содержал токсические микропримеси, относящиеся к 4 и 5 классам опасности. Причем содержание некоторых из них превышало предельно допустимую норму в 475 раз. По мнению суда, такой продукт представляет реальную опасность для жизни и здоровья человека.

«По результатам рассмотрения Орловским областным судом апелляционной жалобы осужденной приговор оставлен без изменения», — сообщила судебная пресс-служба.

ИА «Орелград»