В Орле суд рассмотрел уголовное дело о плохом поведении

Житель Хотынецкого района схлопотал немалый срок.

Дело дошло до апелляционной инстанции. Перед областным судом предстал молодой человек, проживающий в Хотынецком районе. Ранее он был осужден за совершенное преступление – ему дали три с половиной года за вымогательство.

Впрочем, он получил шанс – срок ему дали условный. Также был установлен испытательный срок, в течение которого юноша своим поведением должен был доказать исправление. На него наложили ряд ограничений и обязанностей.

В частности, осужденный не должен был менять место своего жительства без разрешения надзирающего органа, каждый месяц он был обязан являться на регистрацию.

Как пояснили в Орловском областном суде, ограничения юноша не соблюдал. Он даже не явился в установленный срок на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Тогда ему и вынесли письменное предупреждение о возможности отмены условного осуждения.

Впрочем, и после этого он «должных выводов для себя не сделал, и в течение года дважды допустил нарушение общественного порядка». Уголовно-исполнительная инспекция подала в суд представление об отмене условного осуждения.

Возможно, молодой человек не верил, что окажется за решеткой. Однако это произошло – условный срок ему заменили на реальный. В колонии общего режима он проведет 3 года. Молодой человек был взят под стражу в зале суда.

Он обжаловал решение в апелляционной инстанции, но своего не добился. Постановление районного суда было оставлено без изменения.

ИА «Орелград»