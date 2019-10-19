В премировании орловских чиновников усмотрели признаки коррупции

Прокуратура не позволила принять подозрительный нормативный акт.

Прокуратура Орловской области обнародовала данные о надзоре за местными законодателями. Сообщается, что в целом в текущем году было изучено более 3000 проектов нормативных правовых актов региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Из них в 112 проектах нормативных актов были выявлены «факты несоответствия акта законодательству, имеющему большую юридическую силу, и коррупциогенные факторы». В ведомстве привели яркий пример.

«По отрицательному заключению Ливенского межрайонного прокурора предотвращено внесение незаконных изменений в «Положение о размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы, — сообщили в прокуратуре региона.

Соответствующий проект правового акта предусматривал произвольную выплату премий муниципальным служащим в связи со сложившейся экономией, что образовывало коррупциогенный фактор».

Лишь после вмешательства надзорного органа чиновники привели проект документа в соответствие с требованиями федерального законодательства. Проверки показали, что в подавляющем большинстве случаев закон при принятии нормативных актов нарушают органы местного самоуправления. Возможно, это происходит по незнанию.

В нескольких случаях в незаконных действиях были уличены чиновники областного уровня – прокуратура предотвратила принятие четырех нормативных актов, проекты которых разработали в администрации региона.

«Прокурорами на постоянной основе анализируются изменения действующего законодательства, в органы власти направлено свыше 1150 представлений и предложений о внесении необходимых корректировок в нормативные правовые акты в сфере жилищного, земельного законодательства, законодательства о местном самоуправлении, муниципальной службе и других», — отметили в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»