Орловская девочка-маугли: версия уполномоченного по правам ребенка

Владимир Поляков утверждает, что в истории много неправды

Напомним, в конце прошлой недели СМИ сообщили о том, что в НКМЦ привезли 11-летнюю девочку, которая ходит на четвереньках и не умеет разговаривать. По некоторым данным, мать-алкоголичка продавала ребенка в сексуальное рабство за бутылку водки. Это ее восьмой ребенок, предыдущих семерых забрала опека. Сообщалось, что девочку содержали в клетке, а по улице возили в авоське на колесах.

Детский омбудсмен Орловской области Владимир Поляков рассказал свою версию истории этой семьи. Он назвал ее благополучной, а девочка якобы страдает тяжелым врожденным заболеванием.

«Эта семья непростая. Мать сама русская по национальности из Псковской области. В детстве осталась сиротой и была удочерена чеченской семьёй. В 2004 году они приехали в Орловскую область. Потом родители ушли, а она осталась, вышла замуж, и у них родилось восемь детей. Муж её умер в июне этого года от онкологического заболевания. Это была крепкая нормальная семья, несмотря на то, что столько детей. А эта девочка — она инвалид с рождения, у неё сложное генетическое заболевание», — сказал Поляков изданию «Говорит Москва».

Когда отец семейства попал в больницу, пятерых детей отдали в школу-интернат. До этих проблем семья была обеспеченной, вела хозяйство и жила в большом деревенском доме. Прокуратура не нашла клетку в доме семьи, заявил Поляков.

«Что касается сексуальных вопросов. Это самое сложное сейчас. Опрашивали детишек старших, которые находятся в интернате. Они-то все 9, 8, 7 класс. Они взрослые. Мне говорят, что они даже мысли не допускают, что такое могло быть. Это первое. Второе, у неё (девочки — прим. ред.) сопутствующее заболевание — выпадания прямой кишки. Её даже в Москву на лечение возили… Сделали экспертизу на предмет того, были ли сексуальные контакты. Результаты пока не готовы, они будут ко вторнику-среде. Но пока никто не подтверждает. Все склоняются к тому, что кто-то немного приврал», — заключил омбудсмен.

ИА «Орелград»