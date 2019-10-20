Орловская епархия РПЦ построит себе новый офис

20.10.2019 | 13:11 Новости, Общество

Новое здание будет располагаться на месте старого, которое пришлось разобрать.

Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, митрополит Орловский и Болховский Тихон уже освятил место строительства нового здания. Он совершил молебен «на начало благого дела» и благословил строителей.

Речь идет о новом здании Орловского епархиального управления. Работы начались еще летом. Офис будет возведен в Орле на улице Нормандии-Неман, 47. Вызвано это объективными обстоятельствами.

«Прежнее обветшавшее здание, в котором на протяжении более полувека располагались структуры Орловской епархии, было разобрано, — пояснили в митрополии. — На его месте начато возведение нового».

ИА «Орелград»

 

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