Орловское село Бунино взяли под жесткий контроль

В этом населенном пункте введен карантин по бешенству.

Областные власти приняли решение о введении особых мер на территории села Бунино. Оно расположено в Бунинском сельском поселении Урицкого района. Как уже рассказывал «Орелград», на прошлой неделе там был зафиксирован случай бешенства животных.

Смертельный вирус был выявлен у лисы, забежавшей на частное подворье. Кстати, этот случай стал всего лишь четвертым в текущем году в Орловской области. Тем не менее, меры приняты традиционно жесткие.

Личное подворье, на которое забежала зараженная лиса, признано эпизоотическим очагом по бешенству животных, а самое село Бунино — неблагополучным пунктом по этому заболеванию. Угрожаемой зоной по бешенству животных признана соседняя деревня Елагинские Дворы и прилегающие к ней и к Бунино в радиусе 1 километра природные территории, в том числе урочища.

Власти также утвердили перечень мероприятий, которые предстоит провести в «особой зоне». В частности, план предусматривает умерщвление всех выявленных больных бешенством животных, а также собак и кошек, подозрительных по заболеванию, кроме покусавших людей или животных, которых изолируют и оставляют под наблюдением.

Также будет проведена регистрация и вакцинация против бешенства всех вновь появившихся восприимчивых к болезни домашних животных в угрожаемой зоне. Кроме того, местным охотникам поручено снизить в угрожаемой зоне численность диких хищников независимо от сроков охоты.