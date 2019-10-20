В Орле чиновников обязали скрывать свое место жительства

20.10.2019 | 15:19 Новости, Общество

Утвержден порядок отчета о доходах и имуществе.

Администрация города Орла утвердила порядок размещения сведений о доходах и расходах, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, их супругов и несовершеннолетних детей. Такие отчеты будут публиковаться на сайте мэрии. К ним предъявлен ряд обязательных требований.

Так, в отчете должен быть указан перечень объектов недвижимости и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности руководителю муниципального учреждения, его супруге и несовершеннолетним детям, с указанием вида и марки.

Также должен быть обнародован декларированный годовой доход и сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земли, недвижимости, автомобилей, ценных бумаг, долей участия и паев в уставных капиталах организаций. Впрочем, последнее обязательно, если общая сумма таких сделок превышает общий доход руководителя муниципального учреждения и его супруги за три последних года.

Введен и ряд запретов. Так, в публичном отчете запрещено указывать персональные данные супруга, детей и иных членов семьи руководителя муниципального учреждения, а также сведения, позволяющие определить их место жительства, почтовый адрес, телефон и «иные индивидуальные средства коммуникации».

Запрещено публиковать и данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимости, принадлежащих руководителю муниципального учреждения, его супруге, детям и иным членам семьи. Причем речь идет обо всех объектах, в том числе тех, которые находятся у них в пользовании.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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