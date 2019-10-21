В Орле маслозавод сменил фильтры для очистки воздуха

Импортные модули Aerox отработали положенный срок

На заводе «Орелмасло» прошло плановое мероприятие по смене фильтров, которые очищают воздух от запаха, получаемого в ходе производства. На прошлой неделе на предприятие приехал голландский сервисный инженер компании Aerox Коен Пирсман.

Стоит отметить, что очистная установка работает с 2015 года. Фильтры и модули меняются каждый год. Принцип работы голландских модулей основан на ионизации воздуха.

«Установка вырабатывает холодную плазму, из которой получается активный кислород, нейтрализующий пахнущие частицы в воздухе. К фильтрационной системе посредством единого коллектора подключены все источники воздушных выбросов, находящиеся на заводе. Оборудование напрямую связано с пультом управления производственных процессов», — рассказал Пирсман.

Как отметил технический директор «Орелмасло» Константин Грушенко, менять нужно три фильтра. Орловские специалисты очищают их сами, по мере загрязнения. Однако вторая часть работы – смена модулей, которые отвечают за воздушные выбросы, — должна выполняться специалистами из Нидерландов.

«Все источники запахов заведены в общий коллектор, и единственный путь, через который они могут выйти в атмосферу, — это очистная установка. Запахи проходят через систему очистки воздуха и только потом выбрасываются в атмосферу», — подытожил голландский специалист.

На протяжении недели Коен Пирсман следил за параметрами, с которыми работает фильтрующая система. Инженер брал пробы воздуха после очистки и регулировал оборудование, чтобы оно функционировало в заданных параметрах.

Очистное оборудование работает, и лучшая оценка этому — снижение числа жалоб от жителей соседних районов практически до нуля. На вопрос нашего журналиста, появились ли в европейских странах с момента установки на «Орелмасло» новинки на рынке очистки воздуха, Пирсман ответил, что система в подобном виде установлена на многих заводах за рубежом и отличается лишь нюансами. Aerox, установленный в Орле на Маслозаводском, продолжает оставаться самым новым поколением систем очистки воздуха.

ИА «Орелград»