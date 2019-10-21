В Орле «Волга» сбила 83-летнего пешехода

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте

В Орле автомобиль «Волга» сбил 83-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария случилась 19 октября в 15:10 на улице Комсомольской. 33-летняя женщина за рулем «Волги» ехала в сторону «Гринна» и напротив дома №376 сбила пенсионера. Он пересекал дорогу неподалеку от пешеходного перехода.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован», — указано в сводке.

ИА «Орелград»