В Орле «Волга» сбила 83-летнего пешехода

21.10.2019 | 11:09 Новости, Происшествия

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте

В Орле автомобиль «Волга» сбил 83-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария случилась 19 октября в 15:10 на улице Комсомольской. 33-летняя женщина за рулем «Волги» ехала в сторону «Гринна» и напротив дома №376 сбила пенсионера. Он пересекал дорогу неподалеку от пешеходного перехода.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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