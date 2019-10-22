В Орловской области разводить рыбу оказалось выгоднее, чем устраивать досуг

Орловские эксперты рассказали об уровне зарплат в различных сферах.

В Орловской области в оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется значительная дифференциация. Так, выгоднее всего работать в финансовой и страховой сфере, где сотрудники ежемесячно получают в среднем по 48 454 рубля.

Далее следуют сфера государственного управления с зарплатой в 37 222 рубля, сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 35 984, транспортировке и хранении – 35 365, обеспечении электроэнергией, газом и паром – 34 734, обрабатывающих производствах – 29 859 и строительстве – 28 276.

Самыми низкооплачиваемыми оказались работники сферы образования, средний заработок которых, согласно официальным данным статистики, составляет всего 15 857 рублей в месяц. В сфере здравоохранения и социальных услуг орловцы зарабатывают по 25 216 рублей, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 23 354, в оптовой и розничной торговле – 27247 рублей.

Орелстат также сообщает, что средняя номинальная заработная плата, начисленная за август 2019 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях составила 28 711 рублей. По сравнению с июлем 2019 года она сократилась на 2,1 процента, но по сравнению с августом предыдущего года увеличилась на 5 процентов.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в августе 2019 года увеличилась по сравнению с августом 2018 года на 0,5 процента», -резюмирует Орелстат.

ИА «Орелград»