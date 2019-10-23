Правила учета нуждающихся в жилье орловцев изменят

Региональное законодательство изменят из-за федеральных новшеств.

В повестку дня сессии Орловского облсовета народных депутатов включен вопрос о внесении поправок в региональный закон «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

Как следует из пояснительной записки, всему виной изменения, произошедшие на федеральном уровне. Так, еще в 2012 году приказом Федеральной миграционной службы РФ была утверждена форма домовой книги и предусматривалось ее ведение.

Именно в домовых книгах содержалась информация о тех людях, которые проживают совместно с заявителем. На основании таких документов выдавались выписки из домовой книги и справки о составе семьи. Однако порядок выдачи таких документов на федеральном уровне не был установлен.

Более того, не так давно указанный приказ был признан утратившим силу. На смену ему пришел приказ, изданный Министерством внутренних дел России, а он не предусматривает ведение домовых книг. Сведения о регистрационном учете граждан теперь содержатся в базовом государственном информационном ресурсе — как по месту пребывания, так и по месту жительства.

Если госорганам потребуется информация о гражданине, в том числе для учета нуждающихся в жилье, то они сами могут запросить ее из этого реестра. Однако в региональном законодательстве все эти новшества пока отражения не нашли. Поэтому на уровне области домовые книги все еще как бы имеют ценность.

Тем самым создается правовое противоречие. Региональный закон позволяет вести домовые книги и выдавать выписки из них и справки о составе семьи, а федеральное законодательство этого не предусматривает. Внесение поправок в областной закон призвано устранить этот юридический казус.

ИА «Орелград»