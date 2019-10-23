В Орле чиновники срочно ищут полмиллиарда рублей на Новый год

Огромные средства потребовались мэрии для погашения дефицита бюджета.

Администрация города Орла объявила о проведении аукциона по отбору финансовой организации, которая согласится выдать областной столице немалую ссуду. Речь идет о сумме 466 миллионов рублей. Контракт с победителем торгов подпишут не позднее 25 декабря, а деньги мэрия должна получить не позднее 27 декабря 2019 года.

Как следует из конкурсной документации, кредит потребовался администрации Орла на погашение муниципальных долговых обязательств и финансирование дефицита бюджета. Сделку планируется оформить в виде кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 466 миллионов рублей на 365 дней под 8 процентов годовых.

Таким образом, кредитор сможет заработать на своей ссуде не менее 37,28 миллиона рублей – такова будет величина процентов по этому кредиту.

ИА «Орелград»