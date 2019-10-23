В Орле лишили прав таксиста, протаранившего припаркованный автомобиль

23.10.2019 | 15:59 Новости, Общество

Таксист пытался доказать, что он просто не заметил ДТП.

Орловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу местного жителя, оспорившего решение районного суда. Ранее мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения и лишен права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Такое наказание он понес за ДТП, которое сам же и совершил. Впрочем, орловец уверял, что не знал об этом. Он рассказал, что работал в службе такси. Приехал на вызов и дожидался пассажиров. Когда они сели в салон, спокойно уехал из двора.

Однако выяснилось, что при движении задним ходом такси протаранило припаркованный во дворе автомобиль. Водитель ничего не предпринял, а «спокойно уехав» фактически скрылся с места ДТП. В суде таксист также пояснил, что авария была «ничтожной», поэтому он не придал ей значения.

Рассмотрев материалы дела, облсуд не нашел основания для отмены наказания и возвращения таксисту отобранных прав.

ИА «Орелград»

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