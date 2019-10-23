В Орле лишили прав таксиста, протаранившего припаркованный автомобиль

Таксист пытался доказать, что он просто не заметил ДТП.

Орловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу местного жителя, оспорившего решение районного суда. Ранее мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения и лишен права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Такое наказание он понес за ДТП, которое сам же и совершил. Впрочем, орловец уверял, что не знал об этом. Он рассказал, что работал в службе такси. Приехал на вызов и дожидался пассажиров. Когда они сели в салон, спокойно уехал из двора.

Однако выяснилось, что при движении задним ходом такси протаранило припаркованный во дворе автомобиль. Водитель ничего не предпринял, а «спокойно уехав» фактически скрылся с места ДТП. В суде таксист также пояснил, что авария была «ничтожной», поэтому он не придал ей значения.

Рассмотрев материалы дела, облсуд не нашел основания для отмены наказания и возвращения таксисту отобранных прав.

ИА «Орелград»