В Орле осудили наркодельца из Средней Азии

Гость из солнечной республики пытался наладить в Орле сбыт героина.

Вступил в законную силу обвинительный приговор по делу о незаконном приобретении и сбыте наркотических средств в крупном размере. Дело рассмотрел суд Северного района города Орла. На скамье подсудимых оказался гражданин Узбекистана, который специально прибыл в нашу страну, чтобы заниматься сбытом наркотиков.

Как следует из материалов дела, мужчина еще на родине связался через мессенджер с оптовыми поставщиками героина. Они предложили ему поработать в России. Наркоделец на машине добрался из Ташкента сначала до Москвы, а затем и до Орла.

Впрочем, благодаря вовремя поступившей оперативной информации гостя из Узбекистана взяли под наблюдение сотрудники правоохранительных органов. Задача у дельца была простой – он должен был получать заказы через мессенджер и раскладывать героин по тайникам, а затем, после оплаты заказа, отправлять покупателям координаты закладок.

Задержали дельца в марте 2019 года. С тех пор он находился в СИЗО. У него было изъято 92 пакетика, в которые был упакован героин общей массой свыше 166 граммов. Своих подельников подсудимый так и не сдал. Он уверял, что никогда не видел их, а общение в мессенджере происходило на условиях анонимности.

Суд признал его виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание гость из Средней Азии будет в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»