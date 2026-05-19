Орловским льготникам расширили меры поддержки по оплате ЖКУ

Льготы положены медикам, фармацевтам, педагогам и детям-сиротам.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области своим приказом внес изменения в «Типовой административный регламент предоставления государственной услуги по организации ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ) отдельным категориям граждан». Документ расширяет круг получателей государственной услуги за счет новых категорий.

Отныне право на такую компенсацию получили медицинские, фармацевтические и педагогические работники, которые: работали в государственных медицинских организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Орловской области; проживали в сельской местности и поселках городского типа; вышли на пенсию; имеют общий стаж работы в сельской местности или поселках городского типа не менее 10 лет.

Кроме того, важно, чтобы на день выхода на пенсию они уже пользовались льготами по получению ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а государственная медицинская организация, с которой они состояли в трудовых отношениях до выхода на пенсию, прекратила свое существование.

Право на аналогичную льготу имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проходящие военную службу по призыву. Но при соблюдении следующих условий: они имеют место жительства на территории Орловской области, являются нанимателями или членами семьи нанимателя жилья по договору социального найма. Кроме того, они не должны сдавать указанное жилье в поднаем, как сами, так и через своих законных представителей.

Из документа также следует, что компенсация предоставляется на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в пределах установленных нормативов. Для медицинских работников также предусмотрена компенсация найма жилья, затрат на отопление, газоснабжение, электроснабжение и приобретение твердого топлива. Для детей-сирот-призывников – на оплату отопления, газоснабжения и коммунальных услуг на время прохождения военной службы по призыву.

В целом расширение круга получателей социальных льгот направлено на дополнительную социальную поддержку бывших работников сельских медучреждений, которые оказались в сложной ситуации из-за ликвидации организации-работодателя, а также детей-сирот, призванных на военную службу, чтобы сохранить за ними жилье и компенсировать им коммунальные расходы на период службы.

