Появился новый проект сквера Ермолова. Фонтан остается

25.10.2019 | 12:50 Важное, Новости, Общество

Но в новом проекте, кажется, есть проезжая часть мимо корпуса истфака

В распоряжении «Орелграда» оказались фотографии нового проекта сквера Ермолова. Разработчики настойчиво оставили в нем сухой фонтан, но внесли изменения в проект.

Так, судя по фотографиям, сохраняется проезжая часть мимо корпуса исторического факультета ОГУ. В прежнем проекте ее предполагалось удалить, заменив пешеходной зоной. Это вызвало массу критики.

Пешеходный переход из сквера Ермолова ведет к скверу Лескова, который тоже предлагается благоустроить. На снимках виден сектор, который наверняка уложат плиткой.

В сквере Маяковского рядом со зданием банка предполагается построить круглый «информационно-туристический центр». Сейчас эта площадка пустует зимой; в теплое время года там располагается летнее кафе.

Фонтан будет уметь воспроизводить световые инсталляции. Судя по всему, в виде шаров.

На одном из снимков представлен анализ существующего положения сквера Ермолова. В качестве позитивного момента разработчики отметили, что общественная территория располагается в историческом центре города, имеет высокую проходимость и транспортную доступность. Негативных характеристик нашлось гораздо больше, и некоторые из них сомнительные: отсутствуют освещение, скамейки и урны (как будто их и не монтировали), парковочные места расположены хаотично (видели бы вы, что теперь творится возле отремонтированного сквера 5 Орловской стрелковой дивизии), а остановка общественного транспорта не обустроена (при чем тут сквер?).

  • Предыдущий проект вызвал в Орле огромный скандал. Горсовет 16 июля со второй попытки изменил архитектурный облик сквера Ермолова и разрешил строительство контактного фонтана. По информации СМИ, на депутатов оказывалось давление «сверху». Сторонником благоустройства является губернатор Орловской области Андрей Клычков.
  • Перед сессией мы раздавали депутатам стальные «яйца храбрости», чтобы им было проще принять самостоятельное решение.
  • В августе состоялся митинг в защиту сквера Ермолова. На него пришли около 200 человек. Мероприятие поддержали представители ЛДПР и «Справедливой России».
  • В сентябре выяснилось, что Сбербанк еще не дал 150 млн на благоустройство сквера. Клычков, продвигая скандальный проект, утверждал обратное.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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