Появился новый проект сквера Ермолова. Фонтан остается

Но в новом проекте, кажется, есть проезжая часть мимо корпуса истфака

В распоряжении «Орелграда» оказались фотографии нового проекта сквера Ермолова. Разработчики настойчиво оставили в нем сухой фонтан, но внесли изменения в проект.

Так, судя по фотографиям, сохраняется проезжая часть мимо корпуса исторического факультета ОГУ. В прежнем проекте ее предполагалось удалить, заменив пешеходной зоной. Это вызвало массу критики.

Пешеходный переход из сквера Ермолова ведет к скверу Лескова, который тоже предлагается благоустроить. На снимках виден сектор, который наверняка уложат плиткой.

В сквере Маяковского рядом со зданием банка предполагается построить круглый «информационно-туристический центр». Сейчас эта площадка пустует зимой; в теплое время года там располагается летнее кафе.

Фонтан будет уметь воспроизводить световые инсталляции. Судя по всему, в виде шаров.

На одном из снимков представлен анализ существующего положения сквера Ермолова. В качестве позитивного момента разработчики отметили, что общественная территория располагается в историческом центре города, имеет высокую проходимость и транспортную доступность. Негативных характеристик нашлось гораздо больше, и некоторые из них сомнительные: отсутствуют освещение, скамейки и урны (как будто их и не монтировали), парковочные места расположены хаотично (видели бы вы, что теперь творится возле отремонтированного сквера 5 Орловской стрелковой дивизии), а остановка общественного транспорта не обустроена (при чем тут сквер?).

Предыдущий проект вызвал в Орле огромный скандал. Горсовет 16 июля со второй попытки изменил архитектурный облик сквера Ермолова и разрешил строительство контактного фонтана. По информации СМИ, на депутатов оказывалось давление «сверху». Сторонником благоустройства является губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Перед сессией мы раздавали депутатам стальные «яйца храбрости», чтобы им было проще принять самостоятельное решение.

В августе состоялся митинг в защиту сквера Ермолова. На него пришли около 200 человек. Мероприятие поддержали представители ЛДПР и «Справедливой России».

В сентябре выяснилось, что Сбербанк еще не дал 150 млн на благоустройство сквера. Клычков, продвигая скандальный проект, утверждал обратное.

ИА «Орелград»