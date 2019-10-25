Стало известно, когда разрешат ездить по «Дружбе». Вы сейчас расстроитесь

25.10.2019 | 19:29 Новости, Общество

А закроют мост в полночь. Жаль, что не на Хэллоуин

Администрация Орла объявила, что движение по мосту «Дружба» полностью закрывается в ночь с субботы на воскресенье, с 26 на 27 октября. Последние автомобили проедут по переправе в полночь.

«Закрытие предусмотрено до 2 декабря 2020 года. Это дата окончания работ на объекте», — сообщили в мэрии.

Чиновники рекомендовали жителям строить свои маршруты через Красный мост и Лужки. Администрация Орла извинилась за неудобства, но как будто от этого легче.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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